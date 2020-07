Alla Borsa piace il successo di Conte Euro ai massimi da quattro mesi (Di martedì 21 luglio 2020) Le Borse Europee si avviano verso un'apertura in rialzo, dopo che l'Unione Europea ha approvato il Recovery Fund da 750 miliardi di Euro (390 miliardi di sussidi e 360 di prestiti) per fare fronte alle ricadute della pandemia di coronavirus. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Piu_Europa : Altro che estromettere i #Benetton: in un giorno solo, il governo del #M5S rinuncia alla revoca della concessione e… - Affaritaliani : Recovery, alla Borsa piace il successo di Conte. Piazza Affari maglia rosa Ue - Affaritaliani : Alla Borsa piace il successo di Conte Piazza Affari maglia rosa Ue - pdilor : [Oggi FULL IMMERSION di TRASMISSIONI] - Alle ore 10.30 Interverrò a @FinanzaNow - tulipanella : RT @iononhocapito: Ho appena detto “dai raga” alla mia borsa prendendola per uscire e andare a lavoro -

Ultime Notizie dalla rete : Alla Borsa

Affaritaliani.it

Chiusura positiva per la Borsa di Tokyo che ha beneficiato e dell’accordo sul Recovery Fund in Europa. A fine seduta l’indice Nikkei ha segnato un guadagno dello 0,73%, a quota 22.884,22 punti, mentre ...Non si placa, nell’estate 2020, la voglia di scarpe ugly chic: dopo le infradito col tacco è la volta dei sandali chunky, anche loro riesumati dagli anni Novanta e nobilitati da Chiara Ferragni. L’imp ...