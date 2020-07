Xbox Series X come PS5 non ha un'architettura RDNA 2 ma una sorta di via di mezzo? (Di lunedì 20 luglio 2020) L'affidabilità è tutta da valutare e i dubbi sono più che legittimi ma nelle ultime ore stanno spuntando non poche dichiarazioni riguardo l'architettura alla base di PS5 e Xbox Series X. Solo poco fa vi abbiamo parlato di come PS5 avrebbe un'architettura a metà tra RDNA 1 e RDNA 2 e ora arrivano indicazioni simili anche per la console next-gen di Microsoft.L'informazione sarebbe comunque correlata a quella riguardante PS5. Il tweet che riportiamo poco sotto arriva, infatti, da Gavin Stevens, ovvero colui che aveva condiviso su NeoGAF il presunto messaggio privato di un ingegnere di Sony. Stevens è uno sviluppatore e potenzialmente potrebbe avere tra le mani informazioni più dettagliate sulle console di prossima generazione. Va ... Leggi su eurogamer

