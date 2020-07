Tuttosport: "Difficile concentrarsi sul campionato, Napoli inconsciamente pensa al Barça" (Di lunedì 20 luglio 2020) Con un trofeo e una qualificazione già conquistati, il Napoli potrebbe mollare la presa in campionato, ma il successo con l'Udinese dimostra altro. Leggi su tuttonapoli

napolista : Tuttosport: l'agente di Jovic incontrerà il Napoli Gli azzurri al centro di un introgi di mercato col Milan, che se… - StefaniaStefyss : RT @salvatoretillo1: @StefaniaStefyss @tuttosport Si andare dai cartonati ti colpisce il virus che è difficile trovare la cura ?? - salvatoretillo1 : @StefaniaStefyss @tuttosport Si andare dai cartonati ti colpisce il virus che è difficile trovare la cura ?? - infoitsport : Tuttosport, Armanini a CN24: 'Koulibaly-Manchester City? Kalidou è sul taccuino di tutti in Premier, ma difficile o… - AugustLac : @Gazzetta_it Provate a comprendere il perché tanti ex lettori si sono allontanati da voi... Non è difficile. Vi leg… -

Ultime Notizie dalla rete : Tuttosport Difficile Gp Spagna, Valentino Rossi: "Weekend difficile, abbiamo sofferto" Tuttosport Tuttosport: "Difficile concentrarsi sul campionato, Napoli inconsciamente pensa al Barça"

Un pensiero al Barcellona già c'è, secondo Tuttosport: "Dopo aver vinto la Coppa Italia ... di Gattuso per tenere la squadra ancora concentrata sul campionato, diventa difficilissimo".

Padovan: "Ingiusto incolpare Sarri, la Juve non lo aiuta. Dietro sono assatanati"

ex direttore di Tuttosport: “Se c'è una squadra che merita di vincere più della Juventus, è l'Atalanta. Attenzione perché ha un calendario non difficile, sebbene il più semplice ce l'abbia la Juventus ...

Un pensiero al Barcellona già c'è, secondo Tuttosport: "Dopo aver vinto la Coppa Italia ... di Gattuso per tenere la squadra ancora concentrata sul campionato, diventa difficilissimo".ex direttore di Tuttosport: “Se c'è una squadra che merita di vincere più della Juventus, è l'Atalanta. Attenzione perché ha un calendario non difficile, sebbene il più semplice ce l'abbia la Juventus ...