Rapina al supermercato: malviventi scappano col bottino (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMugnano di Napoli (Na) – Fanno irruzione in un supermercato di Mugnano, nel Napoletano, è scappano via portandosi un bottino di circa 5mila euro. E’ successo nella giornata di ieri quando, intorno alle 13 in orario di chiusura, due malviventi hanno fatto irruzione, a volto coperto, all’Eurospin di Mugnano al confine con il comune di Villaricca. Dopo aver costretto i cassieri a consegnarli il contente presente in cassa sono scappati, in sella ad uno scooter, con il bottino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Marano, diretti dal capitano Gabriele Lo Conte. I militari dell’Arma hanno successivamente acquisito le immagini di videosorveglianza ed ascoltato i testimoni. L'articolo Rapina al ... Leggi su anteprima24

domenicosabell1 : ... la cassa al supermercato.. la rapina, si, 12 anni,non più, al apopet, sicuro! ... subito! ... - Catapultato : RT @arcobalengo: - Lunedì vado in banca, rapina a mano armata. Martedì vado in posta, rapina con ostaggi. Mercoledì sono al supermercato,… - IlMattinoFoggia : Violenta rapina a un supermercato di #Cerignola : 4 delinquenti incappucciati portano via tutti i soldi incassati - arcobalengo : - Lunedì vado in banca, rapina a mano armata. Martedì vado in posta, rapina con ostaggi. Mercoledì sono al superme… - avespartacus : RT @LaGazzettaWeb: Cerignola (Fg), rapina in supermercato: dipendente colpito in testa con calcio pistola -

Ultime Notizie dalla rete : Rapina supermercato Rapina al supermercato nel Napoletano, minacciata una cassiera Il Mattino Rubavano cellulari dai centri commerciali del Nord Italia, sgominata banda di nomadi

Prendevano di mira supermercati di grandi dimensioni, centri commerciali e negozi per rubare cellulari, tablet e computer. In dieci – nove sottoposti a fermo e uno in manette – sono finiti nella rete ...

MINORI PER MODO DI DIRE. Stefano Tosoni: il teatro, gli incontri, l'amore

3' di lettura 20/07/2020 - Sabato 11 luglio, a Rocca Tiepolo di Porto San Giorgio, il pubblico è rimasto colpito dalla sua doppia interpretazione: quella del bambino e quella del padre. Stefano Tosoni ...

Prendevano di mira supermercati di grandi dimensioni, centri commerciali e negozi per rubare cellulari, tablet e computer. In dieci – nove sottoposti a fermo e uno in manette – sono finiti nella rete ...3' di lettura 20/07/2020 - Sabato 11 luglio, a Rocca Tiepolo di Porto San Giorgio, il pubblico è rimasto colpito dalla sua doppia interpretazione: quella del bambino e quella del padre. Stefano Tosoni ...