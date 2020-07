Pallone d’Oro annullato, Castagne: «Lo vincerò l’anno prossimo» (Di lunedì 20 luglio 2020) Timothy Castagne commenta scherzosamente l’annullamento del Pallone d’Oro 2020: le parole dell’esterno dell’Atalanta Timothy Castagne ha commentato con ironia l’annullamento della consegna del Pallone d’Oro 2020 a causa dell’emergenza Coronavirus. «Niente di grave, lo vincerò l’anno prossimo allora», ha scritto sul suo profilo Twitter l’esterno dell’Atalanta. Pas grave, je le gagnerai l’année prochaine alors 😅 https://t.co/PLp8CQFQ2A — CastagneTim (@CastagneTim) July 20, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

