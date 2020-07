Operai morti, M5S: profondo cordoglio, inaccettabile (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma – “Esprimiamo il nostro piu’ profondo cordoglio per la morte dei due Operai, Stefano F. e Paolo P., che oggi hanno perso la vita a Roma sul cantiere in cui lavoravano. E’ inaccettabile che si possa morire di lavoro. Una notizia drammatica che giunge in un momento gia’ di per se’ difficile per la nostra regione e per tutto il Paese mentre le persone stanno cercando di tornare gradualmente, e faticosamente, alla normalita’, anche attraverso la speranza della ripresa del lavoro, dopo la dura prova dell’emergenza sanitaria covid facendo fronte alle relative ricadute economiche e sociali. Ci stringiamo in un abbraccio alle famiglie di Stefano e Paolo. Nel frattempo ci auguriamo che possa al piu’ presto essere fatta chiarezza su eventuali irregolarita’ ... Leggi su romadailynews

matteosalvinimi : Due preghiere per i lavoratori deceduti e le loro famiglie, ma non basta: bisogna investire di più e meglio per la… - rubio_chef : Due operai sono morti oggi mentre lavoravano in un cantiere edile a Roma. Morti ammazzati dallo Stato, sul posto di… - Adnkronos : Due operai di 53 e 29 anni, romani, sono morti a Roma dopo essere precipitati dall’ottavo piano nella zona di Vigna… - BignamiBignami : RT @Michele02828265: Spero che non dipenda dal solito appalto generoso ad una ditta che non mette in conto la sicurezza per ragioni di cost… - CescaEllas : RT @Limor_Te: 53 e 29 anni hanno gli operai che sono morti precipitando da un ponteggio a Roma. Ogni volta mi rivedo bambino, sento passi s… -

Ultime Notizie dalla rete : Operai morti Precipitano da 20 metri, due operai morti in un cantiere a Roma La Repubblica Due operai morti a Roma: avevano imbracatura ma forse non era allacciata al salva vita

Due operai morti in cantiere a Roma: "Avevano l'imbracatura, forse non era allacciata correttamente" Fillea Cgil ha spiegato che Palo Pasquali e Stefano Pallone, i due operai morti stamattina in ...

Muti, la pandemia non ferma la scuola per direttori d´orchestra

E ai microfoni di Rainews Muti ricorda: l’opera italiana va rispettata con fedeltà alla partitura e senza stereotipi. Micol Pieretti Condividi E' morto a Roma Oreste Casalini, artista e scultore ...

Due operai morti in cantiere a Roma: "Avevano l'imbracatura, forse non era allacciata correttamente" Fillea Cgil ha spiegato che Palo Pasquali e Stefano Pallone, i due operai morti stamattina in ...E ai microfoni di Rainews Muti ricorda: l’opera italiana va rispettata con fedeltà alla partitura e senza stereotipi. Micol Pieretti Condividi E' morto a Roma Oreste Casalini, artista e scultore ...