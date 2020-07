Nasceva Petrarca nel 1304 (Di lunedì 20 luglio 2020) Il 20 luglio 1304 nasce ad Arezzo Francesco Petrarca, destinato a divenire uno dei pilastri della letteratura italiana. Di famiglia agiata, figlio di un notaio fiorentino, guelfo bianco come Dante, e al par suo esiliato, il piccolo Francesco è ad Avignone nel 1312, dove studia retorica e diritto. Gli studi di Petrarca E’ quando rientra … Leggi su periodicodaily

