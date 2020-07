Lo smacco di Amazon a Harry e Meghan. E tra i due tira aria di crisi (Di lunedì 20 luglio 2020) Non se lo aspettavano, i duchi di Sussex. Speravano in un grande successo editoriale. Da tempo avevano dato alle stampe il volume autobiografico "Finding Freedom" contenente le rivelazioni sull'uscita ufficiale dalla famiglia reale d'Inghilterra. Già era arrivato alla coppia di esuli un primo schiaffo, costituito dal piccantissimo libro sui duchi (anzi, contro i duchi) scritto da lady Colin Campbell. L'ultimo dolore è arrivato agli sfiancati cittadini di Los Angeles dalla decisione di Amazon di scontare la loro versione della verità sulle liti di Palazzo. Il libro, non ancora pubblicato, è già stato spedito nello scaffale delle offerte speciali, messo in "saldo". Doveva costare 20 sterline, viene proposto a 13.60. Gli osservatori di Corte hanno individuato in questa decisione commerciale un "sapore di sconfitta". Con molta ... Leggi su iltempo

