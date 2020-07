Into the Dark su RaiPlay dal 20 luglio: trame, cast e trailer della serie horror firmata Blumhouse (Di lunedì 20 luglio 2020) A Jason Blum e alla sua Blumhouse Productions si devono franchise cinematografici di successo come Paranormal Activity e The Purge, ai quali si è aggiunta di recente l'avventura televisiva di Into the Dark. La serie horror antologica prodotta per Hulu conta già due stagioni, la prima delle quali è pronta a conquistare il pubblico italiano dopo il rilascio negli Stati uniti. Il debutto di Into the Dark su RaiPlay è fissato per il 20 luglio con i primi tre episodi, ai quali seguono altri tre appuntamenti – il 30 luglio, il 20 agosto e il 3 settembre – per un totale di 12 episodi. Ciascuno di essi conta su un cast diverso e racconta una storia ispirata a una ... Leggi su optimagazine

LIMONE PIEMONTE (CUNEO). “Into the wild” delle montagne di Limone Piemonte, profondo Cuneese, c’è un telaio di ferro e ruggine di una vecchia Chevrolet che il sindaco, Massimo Riberi, vorrebbe accompa ...

Into The Dark su RaiPlay, la serie TV americana finalmente in Italia

Da oggi arriva Into The Dark su RaiPlay, la fortunata serie televisiva statunitense targata Blumhouse approda finalmente con i primi tre episodi disponibili per lo streaming on demand sul portale Rai.

Da oggi arriva Into The Dark su RaiPlay, la fortunata serie televisiva statunitense targata Blumhouse approda finalmente con i primi tre episodi disponibili per lo streaming on demand sul portale Rai.