In Lombardia nessun morto per il Covid-19, Azzolina: “Da settembre tutti in classe” (Di lunedì 20 luglio 2020) La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina in visita a Milano: “Da settembre tutti a scuola” Per a prima volta dopo cinque mesi, la Lombardia si è risvegliata senza lutti a causa dal Covid. Non capitava dal 22 febbraio, giorno del primo decesso nella regione e del secondo in Italia: quello di Giovanna Carminata, 77enne residente nel Lodigiano. Si attenua la morsa dei contagi anche su Milano: i nuovi casi registrati sono stati solo sette, dei quali quattro in città. Proprio a Milano, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha voluto inviare un messaggio di speranza: “Se la Lombardia ce la fa, può farcela tutto il Paese”. A margine della sua visita all’Istituto Riccardo Massa, nel Municipio 8 della ... Leggi su tpi

