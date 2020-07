In India scoperta una rara tartaruga gialla (Di lunedì 20 luglio 2020) ROMA – Una rara tartaruga gialla è stata scoperta in un villaggio di Balasore, distretto dell’India orientale. Secondo i funzionari del dipartimento forestale indiano l’esemplare è affetto da albinismo, difetto enzimatico che può manifestarsi in tutti i vertebrati, incluso l’essere umano. A confermare l’ipotesi anche il colore tendente al rosa degli occhi, tra i segnali indicativi della condizione. Leggi su dire

Mintauros1 : @Isotta93670079 E gli indiani dell’India come li chiamiamo.... Nativi e per la gente che hanno trovato durante la… -

Ultime Notizie dalla rete : India scoperta In India scoperta una rara tartaruga gialla - DIRE.it Dire Nissan Magnite Concept: un nuovo B-SUV per il mercato indiano [FOTO e VIDEO]

Nissan si prepara a lanciare una nuovo SUV di segmento B in India, un modello che è stato anticipato dal concept Magnite le cui forme sono state appena svelate in anteprima dalla Casa giapponese. Con ...

Star di Bollywood ricoverata perché positiva al Covid-19: come sta?

L’attrice indiana nonché ex Miss Mondo Aishwarya Rai e sua figlia Aaradhya sono state ricoverate in ospedale a causa del Coronavirus. Qualche giorno fa erano risultate entrambe positive al Covid-19, m ...

Nissan si prepara a lanciare una nuovo SUV di segmento B in India, un modello che è stato anticipato dal concept Magnite le cui forme sono state appena svelate in anteprima dalla Casa giapponese. Con ...L’attrice indiana nonché ex Miss Mondo Aishwarya Rai e sua figlia Aaradhya sono state ricoverate in ospedale a causa del Coronavirus. Qualche giorno fa erano risultate entrambe positive al Covid-19, m ...