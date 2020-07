I mercati credono a un'intesa al Consiglio Ue, euro ai massimi da marzo (Di lunedì 20 luglio 2020) Le attese per un accordo al Vertice Ue sul Quadro finanziario pluriennale e il Recovery fund, dopo giorni di consultazioni senza sosta, spingono le quotazioni dell’euro ai massimi degli ultimi quattro mesi. La moneta unica europea sale dello 0,3% a 1,1465 dollari, tornando così ai livelli di marzo. Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : mercati credono

L'HuffPost

Le attese per un accordo al Vertice Ue sul Quadro finanziario pluriennale e il Recovery fund, dopo giorni di consultazioni senza sosta, spingono le quotazioni dell’euro ai massimi degli ultimi quattro ...E se la querelle sull’uso di apparati cinesi di telecomunicazioni si trasformasse in un’opportunità? Con la politica che punta a utilizzare il denaro in arrivo dal Recovery fund per recuperare una sov ...