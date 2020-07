Dramma del lavoro: un volo di 20 metri, morti sul colpo due operai. Il più giovane 29 anni (Di lunedì 20 luglio 2020) Due operai di 53 e 29 anni, romani, sono morti a Roma dopo essere precipitati dall’ottavo piano, facendo un volo di circa 20 metri. E’ accaduto intorno alle 10.45 a Piazza Ludovico Cervia, nella zona di Vigna Murata. Secondo una prima ricostruzione della Polizia intervenuta sul posto, i due uomini stavano segando una trave di cemento armato quando sono precipitati. Sul posto stanno ora lavorando i vigili del fuoco del Comando di Roma, intervenuti con più squadre, comprese quella del Nucleo Speleo-alpino-fluviale e l’Usar per la messa in sicurezza di una trave sospesa a circa 20 m di altezza. Presenti anche agenti Spresal e Polizia scientifica che si occuperanno dei rilievi. Si attende l’arrivo del magistrato di turno per l’avvio delle complesse operazioni di messa in ... Leggi su caffeinamagazine

Il film danese convince sia la giuria che il pubblico con un giudizio medio di 4,48 stelle su 5. Si è conclusa la 66esima edizione del Taormina Film Fest, quest'anno per la prima volta interamente dis ...

senza trascurare i drammi familiari, i film di arti marziali e il thriller. È stata anche uno dei primi registi della scena hongkonghese a unire materiale documentario al cinema di finzione. Pur ...

