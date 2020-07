Dimentica l’eroina sul treno e chiede ai poliziotti di recuperarla fingendo che sia un farmaco salvavita (Di lunedì 20 luglio 2020) Una storia che ha talmente tanto dell’incredibile che si fatica a crederci, ma è andata proprio così. Siamo a Roma, dove un uomo italiano di 34 anni salito a Viterbo è sceso dal treno lasciando accidentalmente un astuccio con dell’eroina. Pur di recuperare il prezioso contenuto, l’uomo ha contattato gli agenti della Polizia Ferroviaria per domandare loro di recuperare e restituire l’involucro. LEGGI ANCHE >>> Salerno, sequestrate 14 tonnellate di “droga dell’Isis”, che finanzia il terrorismo, per il valore di un miliardo L’incredibile storia dell’uomo che chiede alla polizia di recuperare l’eroina Il 34enne ha preso un treno regionale da Viterbo per recarsi nella capitale ma ha Dimenticato l’astuccio con la droga dentro. ... Leggi su giornalettismo

