Deathloop su PS5 sfrutterà il feedback aptico e i trigger adattivi del DualSense (Di lunedì 20 luglio 2020) Deathloop è un titolo di lancio esclusivo console per PS5, il che potrebbe sorprendere qualcuno. Le esclusive third party sono rare ai giorni nostri, quindi vedere il prossimo gioco di Arkane Studios solo su PlayStation è abbastanza interessante.Naturalmente, dato che si tratta di un titolo di lancio per la console di Sony, ci si aspetta che il gioco mostri quello di cui è capace PS5 e le nuove funzionalità del sistema. In una recente intervista con IGN, il game director di Deathloop, Dinga Bakaba, ha detto che questo è esattamente l'obiettivo di Arkane con Deathloop.Oltre a ripetere che Deathloop avrà una risoluzione e un frame rate più elevati su PS5 rispetto a quanto sarebbe possibile su hardware di attuale generazione, Bakaba ha anche notato che il gioco ... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : Deathloop PS5 Deathloop: l’opera di Arkane utilizzerà due importanti funzioni di PS5 Game Legends Deathloop su PS5 sfrutterà il DualSense per trigger adattivi e feedback aptico

La versione PS5 di Deathloop sfrutterà le caratteristiche del controller DualSense, utilizzando le possibilità offerte dai trigger adattivi e dal feedback aptico. Deathloop sfrutterà il controller Dua ...

Anche Deathloop sfrutterà le peculiarità del DualSense su PS5

Sempre più team di sviluppo stanno svelando le modalità attraverso le quali sfrutteranno a proprio vantaggio le caratteristiche uniche del DualSense, il nuovo controller di PlayStation 5 che implement ...

La versione PS5 di Deathloop sfrutterà le caratteristiche del controller DualSense, utilizzando le possibilità offerte dai trigger adattivi e dal feedback aptico. Deathloop sfrutterà il controller Dua ...Sempre più team di sviluppo stanno svelando le modalità attraverso le quali sfrutteranno a proprio vantaggio le caratteristiche uniche del DualSense, il nuovo controller di PlayStation 5 che implement ...