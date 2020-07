Coronavirus, per limitare i focolai importati gli alberghi ci sono. Ma si usano poco. Regioni in ordine sparso sugli accordi con le strutture (Di lunedì 20 luglio 2020) “Isolamento per 14 giorni e sorveglianza sanitaria per chi proviene da tutti i Paesi extra Schengen”. Per il ministro della Salute, Roberto Speranza, non c’è altra soluzione per arginare la diffusione del virus “da importazione”. “I tamponi all’arrivo sono una misura ulteriore, ma non sostitutiva della quarantena” che è invece “decisiva”, come ha spiegato Speranza richiamando l’ordinanza firmata lo scorso 30 giugno. Il problema è però quando e dove fare la quarantena. Il governo ha stanziato nel decreto Rilancio 32 milioni da destinare alle strutture di isolamento, con “la possibilità per Regioni e Province autonome di stipulare contratti d’affitto con strutture alberghiere o di tipologia ... Leggi su ilfattoquotidiano

