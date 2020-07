Como Suena El Corazon – Gigi D’Alessio Feat Clementino nella nuova versione (Di lunedì 20 luglio 2020) Dopo 20 anni, Gigi D’Alessio Feat Clementino in una nuova ed esplosiva versione di Como Suena el Corazon. Como Suena El Corazon compie 20 anni Il brano venne pubblicato nel 2000 nell’album Quando la mia vita cambierà, dopo la partecipazione di Gigi D’Alessio al Festival di Sanremo. L’album ottenne tre dischi di platino con oltre 350 mila copie vendute e la canzone Como Suena el Corazon, scritta con Luigi D’Agostino, fu uno dei tormentoni di quell’estate. Gigi D’Alessio Feat Clementino ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Gigi D'Alessio sembra avere proprio un cuore d'oro. Il noto cantautore napoletano ha infatti donato una delle sue chitarre ad una casa famiglia per rispondere all'appello fatto da un noto avvocato pen ...

E' già candidato ad essere uno dei tormentoni dell'estate italiana 2020. Il remake esplosivo di "Como suena el corazon" con Gigi D'Alessio e Clementino sta già facendo impazzire i fan dei due artisti ...

E' già candidato ad essere uno dei tormentoni dell'estate italiana 2020. Il remake esplosivo di "Como suena el corazon" con Gigi D'Alessio e Clementino sta già facendo impazzire i fan dei due artisti ...