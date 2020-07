Calciomercato Napoli, per sostituire José Callejon la soluzione migliore è Jeremie Boga (Di lunedì 20 luglio 2020) Il futuro di José Callejon inizia a delinearsi. Con ogni probabilità, l’esterno spagnolo non rinnoverà con il Napoli. Titolare di un contratto in scadenza lo scorso 30 giugno e prolungato sino a fine agosto a causa dello slittamento del campionato dopo il lockdown, il giocatore non sarebbe intenzionato ad estendere la durata della propria permanenza in azzurro. Da tempo il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si è messo in moto per cercare un suo degno sostituto. Gennaro Gattuso sfrutterà il calciatore il più possibile, probabilmente anche mercoledì sera al Tardini. Intanto, ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito ... Leggi su calciomercato.napoli

omaakatugba : ???? @omaakatugba, giornalista nigeriano, esperto di #calciomercato e amico di #Osimhen, sarà in diretta con noi dall… - DiMarzio : #Calciomercato #Napoli | In chiusura l'affare #Osimhen La conferma del dg del #Lille - DiMarzio : #Napoli-#Osimhen, #Giuntoli in Sardegna per definire gli ultimi aspetti. Il punto - calciomercato_m : SKY – Modugno: 'Il Napoli deve presentarsi al meglio all’appuntamento con il Barcellona, per giocatori come Messi,… - calciomercato_m : L’ANALISI - Martino: 'Il Napoli ora deve andare alla continua ricerca di motivazioni' -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, ultim’ora: ADL prende una decisione pesantissima? Mondo Udinese Calciomercato Napoli, per sostituire José Callejon la soluzione migliore è Jeremie Boga

Il futuro di José Callejon inizia a delinearsi. Con ogni probabilità, l’esterno spagnolo non rinnoverà con il Napoli. Titolare di un contratto in scadenza lo scorso 30 giugno e prolungato sino a fine ...

LO SCRITTORE - de Giovanni: "Napoli-Osimhen? Attendiamo il lieto fine"

Lo scrittore Maurizio de Giovanni è intervenuto a ‘Calcio Napoli 24 Live’: “Voglio credere che Osimhen sia fortissimo, altrimenti non posso credere che con due-terzi di campionato possa valere così ta ...

Il futuro di José Callejon inizia a delinearsi. Con ogni probabilità, l’esterno spagnolo non rinnoverà con il Napoli. Titolare di un contratto in scadenza lo scorso 30 giugno e prolungato sino a fine ...Lo scrittore Maurizio de Giovanni è intervenuto a ‘Calcio Napoli 24 Live’: “Voglio credere che Osimhen sia fortissimo, altrimenti non posso credere che con due-terzi di campionato possa valere così ta ...