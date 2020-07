Brescia, bimbo di sette anni si tuffa in piscina e muore davanti ai genitori (Di lunedì 20 luglio 2020) Un bimbo di appena sette anni è morto in piscina nella struttura comunale di via Rodi, a Brescia. Ansh Sharma – questo il suo nome – oggi avrebbe festeggiato il suo compleanno. Avrebbe accusato un malore improvviso dopo un tuffo che non gli ha lasciato scampo. Brescia, morto Ansh Sharma: aveva sette anni Secondo una … L'articolo Brescia, bimbo di sette anni si tuffa in piscina e muore davanti ai genitori Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

