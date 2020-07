Traffico Roma del 19-07-2020 ore 14:30 (Di domenica 19 luglio 2020) Luceverde Roma ma pomeriggio Ben ritrovati all’ascolto Traffico scarso al momento lungo la rete viaria della città anche le principali arterie che conducono verso il litorale non presentano particolari disagi restano Tuttavia rallentamenti e code a tratti sulla via Litoranea tra Castel Fusano e Torvaianica a Roma est ancora rallentamenti nella zona di colle monfortani per incidente sulla via Prenestina in corrispondenza di via Baselice Per quanto riguarda il trasporto pubblico per lavori di manutenzione sulla ferrovia regionale Roma Lido a partire dalle 21:30 circolazione interrotta tra Acilia e Colombo In alternativa possono essere utilizzate le linee bus 040 60 70 circolo azione per quanto riguarda la tratta piramide Acilia per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito ... Leggi su romadailynews

Fabio Capello, ex allenatore, tra le altre, di Juventus e Milan, parla al Corriere dello Sport, della situazione della Serie A, coi bianconeri in vetta e l'Inte ...

Roma, 17 lug - - Il segretario del Pd "come Pilato che se ne lava le mani". Padre Alex Zanotelli sottoscrive in pieno il richiamo di Roberto Saviano a Nicola Zingaretti e al Pd sul rifinanziamento all ...

