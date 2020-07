«The Wall», 30 anni fa Roger Waters live a Berlino (Di domenica 19 luglio 2020) Il 21 luglio 1990 andò in scena uno degli eventi live più simbolici della storia del rock Leggi su media.tio.ch

galatina1971 : RT @BobApril04: @MaddaIena_ È possibile far un album unico a partire da The piper at the gates of dawn (1967) fino a The Wall (1979), compr… - galatina1971 : RT @Talkin_Hawkin: @MaddaIena_ Dark Side è il disco perfetto. Subito dopo metto Animals, The Wall e poi WYWH. Gli altri a seguire in ordine… - galatina1971 : RT @Felix_il_gatto: @MaddaIena_ Non è dura, è impossibile! Ma restringendo al massimo tra the dark side of the moon e the wall, per motivi… - galatina1971 : RT @GiuseppeTar: @MaddaIena_ Impossibile dare una risposta di un solo album ... diciamo che ti do una risposta multipla sul primo e secondo… - JedHemlock : @MaddaIena_ The Wall, in base al numero di ascolti. Ma non siamo distanti da Wish You Were Here e The Dark Side of the Moon. -

Ultime Notizie dalla rete : The Wall «The Wall», 30 anni fa Roger Waters live a Berlino Corriere del Ticino The Wall, 30 anni fa Roger Waters live a Berlino

Erano passati quasi nove mesi dalla caduta del Muro di Berlino e Roger Waters aveva una promessa da mantenere: in un'intervista a una radio berlinese, nel luglio 1989, aveva dichiarato che sarebbe sta ...

Usa, siamo in piena guerra fredda 3D: tornare indietro non si può

Biden, lo sappiamo, è ben visto a Wall Street, ciò significa che continuerà la politica monetaria di Trump, pompando liquidità dovunque scarseggi. Anche in materia di ambiente l’assicurazione che una ...

Erano passati quasi nove mesi dalla caduta del Muro di Berlino e Roger Waters aveva una promessa da mantenere: in un'intervista a una radio berlinese, nel luglio 1989, aveva dichiarato che sarebbe sta ...Biden, lo sappiamo, è ben visto a Wall Street, ciò significa che continuerà la politica monetaria di Trump, pompando liquidità dovunque scarseggi. Anche in materia di ambiente l’assicurazione che una ...