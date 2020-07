Stromboli, esplosione dal vulcano: paura per i cittadini (Di domenica 19 luglio 2020) paura a Stromboli, dove l’esplosione proveniente da un vulcano ha svegliato l’intera popolazione. Il boato ha svegliato l’isola alle cinque del mattino. Si svegliano nella paura i cittadini dell’isola di Stromboli, in Sicilia, dopo un boato proveniente da un’esplosione del vulcano. Il tutto è accaduto poco dopo le cinque del mattino, quando tutti gli abitanti … L'articolo Stromboli, esplosione dal vulcano: paura per i cittadini proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

repubblica : Esplosione dal vulcano Stromboli: paura sull'isola [di ALESSANDRA ZINITI] [aggiornamento delle 06:34] - repubblica : Esplosione dal vulcano Stromboli: paura sull'isola, nessun danno - glucanto : 2020!!! Quanto manca??? ?? Esplosione dal vulcano Stromboli: paura sull'isola - giannettimarco : RT @Adnkronos: Esplosione dal vulcano #Stromboli, paura sull'isola - titapack68 : RT @Adnkronos: Esplosione dal vulcano #Stromboli, paura sull'isola -

Ultime Notizie dalla rete : Stromboli esplosione Esplosione dal vulcano Stromboli: paura sull'isola la Repubblica Stromboli: Università Firenze, 'evento esplosivo molto forte vicino al cratere centrale'

Palermo, 19 lug. (Adnkronos) - "Alle ore 3.45 la rete di monitoraggio geofisico ha registrato un evento esplosivo molto forte, associato a parametri geofisici (sismici, deformazione del suolo e pressi ...

Esplosione dal vulcano Stromboli: paura sull'isola

Una fortissima esplosione, rivoli di fuoco sulla fiancata che dà verso il centro abitato, una grossa colonna di fumo nero in cielo. E tanta paura. Erano da poco passate le cinque questa mattina, quand ...

Palermo, 19 lug. (Adnkronos) - "Alle ore 3.45 la rete di monitoraggio geofisico ha registrato un evento esplosivo molto forte, associato a parametri geofisici (sismici, deformazione del suolo e pressi ...Una fortissima esplosione, rivoli di fuoco sulla fiancata che dà verso il centro abitato, una grossa colonna di fumo nero in cielo. E tanta paura. Erano da poco passate le cinque questa mattina, quand ...