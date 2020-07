Spal, Di Biagio: “C’è tanta delusione, mi sento in difficoltà nei confronti di tifosi e città” (Di domenica 19 luglio 2020) La Spal è matematicamente retrocessa in Serie B dopo la sconfitta di quest’oggi patita per mano del Brescia. Il tecnico dei biancocelesti, Luigi Di Biagio, al termine della gara, ha espresso tutta la propria delusione e frustrazione: “C’è tanta delusione perché oggi, anche se dal punto di vista della classifica non contava molto, volevamo vincere per non arrivare ultimi. Mi sento in difficoltà nei confronti della città, dei tifosi e della città per quello che non siamo riusciti a fare. I ragazzi si sentono la responsabilità addosso per quello che non abbiamo ottenuto. C’è tanta delusione anche da parte loro, oggi è ... Leggi su sportface

sportface2016 : #SerieA | #Spal, le parole del tecnico Luigi #DiBiagio al termine della gara persa contro il #Brescia - Pall_Gonfiato : La #SPAL è in #SerieB: la delusione di #DiBiagio - Salvato95551627 : RT @MarcoDiMaro: La Spal è la prima squadra a retrocedere. Spiace, ma la scelta di allontanare Semplici per Di Biagio è stato un suicidio… - MarcoDiMaro : La Spal è la prima squadra a retrocedere. Spiace, ma la scelta di allontanare Semplici per Di Biagio è stato un su… - sportli26181512 : Spal in B, Fiorentina salva. Al Genoa lo scontro salvezza: Di Biagio saluta la A dopo il ko contro il Brescia, Iach… -