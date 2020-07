Sarri: “Timore di un esonero? Come chiedere ad un pilota se ha paura della velocità. Voglio onorare il contratto” (Di domenica 19 luglio 2020) Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Lazio. Un match presentato così dall’allenatore bianconero: “La Lazio ha fatto una grandissima stagione, ha dimostrato di essere una grande squadra anche se sta attraversando un periodo difficile. Nella partita singola possiamo trovare difficoltà, è una squadra contro cui abbiamo sempre fatto fatica”. L’attenzione si è poi spostata sul futuro di Sarri. Il tecnico ha risposto con delle metafore: “Avete mai chiesto se un pilota di Formula Uno ha paura la velocità? Fa parte del mio mestiere, va bene se vinci e va male se perdi. Ho un contratto e Voglio onorarlo. Il mio futuro è domani: in questo momento la testa ... Leggi su calcioweb.eu

