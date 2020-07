Santanché attacca Azzolina: “La ministra criticata perché donna? No, è solo un’inetta” (Di domenica 19 luglio 2020) Non si spengono le polemiche sulla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Questa volta, un durissimo attacco arriva da Daniela Santanché, senatrice di Fratelli d’Italia: “Essere donna è l’unico pregio che ha la Azzolina. Per il resto è un’incapace: ogni volta che parla, spara solo supercazzole. La piantasse allora di tirare in ballo la questione femminile: così fa un danno alle altre donne, le fa sembrare tutte incapaci, tirandole verso il basso, al suo livello. Vorrei ricordare poi che, tra le donne in politica, ci sono state e ci sono figure eccellenti come la Thatcher o la Merkel. Nessuna di loro, guarda caso, ha mai detto di essere attaccata perché donna”. A poco più di 48 ore dalla ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Santanché attacca Santanché contro Azzolina: “Unico pregio è che è donna. Per il resto è un’incapace” Orizzonte Scuola