Rutte, accordo possibile, ma molto ancora aperto (Di domenica 19 luglio 2020) ANSA, - BRUXELLES, 19 LUG - Un accordo "è possibile", anche se "ci sono ancora grandi questioni" aperte: lo ha detto il premier Mark Rutte nella notte, parlando alla stampa olandese. Tra i punti ... Leggi su corrieredellosport

Agenzia_Ansa : Vertice Ue: Conte deluso, ma non vuole cedere sui 750 miliardi - paoloroversi : Rutte e i #frugali non mollano; se nemmeno oggi troveranno un accordo domani le #borse crolleranno e allora sì che… - Agenzia_Italia : Il premier olandese Rutte gela lo spagnolo Sanchez: 'Non sarà facile un accordo sul Recovery' - dileguossi : RT @GiuseppePalma78: Chi crede che l'ostacolo sia #Rutte, non ha ben compreso il problema. Dietro l'Olanda, manovra la #Germania. Se davve… - beppebottero : @PLCastagnetti @GiuseppeConteIT È evidente che tanti paesi #EU hanno lasciato #Conte da solo a combattere con… -