Raffaella Fico a Positano tra fidanzato e pose hot (Di domenica 19 luglio 2020) In vacanza a Positano, Raffaella Fico non nasconde più nulla: né il suo amore per l’imprenditore Giulio Fratini, né il suo corpo strepitoso. In bikini sul terrazzo con vista panoramica sfoggia ogni sua curva, scegliendo pose sexy e ammiccanti per gli scatti da condividere su Instagram. Nelle storie invece spazio al romanticismo: posta una foto in cui prende il sole con il suo amato per ufficializzare il loro amore. “Da Positano con amore”, scrive Raffaella a corredo degli scatti provocanti. E pi aggiunge: “Foto by il mio amore”, sostituendo l’ultima parola con cuore rosso. Prima in posa frontale mette in mostra il décolleté, con il bikini che contiene a fatica i suoi seni prorompenti e gli slip a vita bassissima che ... Leggi su attualitavip.myblog

