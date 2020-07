Quel salvacondotto ai migranti ​che piace tanto alle toghe rosse (Di domenica 19 luglio 2020) Gabriele Laganà Su Questione giustizia, rivista di Md, il giudice Martina Flamini ha espresso apprezzamento per una sentenza emessa dalla corte di Napoli riguardo la vicenda di un immigrato pachistano Non bastano le ondate di immigrati, alcuni anche positivi al coronavirus, che stanno arrivando in Italia dalle coste del nord Africa in un momento delicato visto che siamo ancora alle prese con l’emergenza sanitaria legata a Covid-19. Ora il nostro Paese rischia di dover accogliere clandestini da ogni angolo di mondo che fuggirebbero dalla malattia. Una possibilità, questa, più remota, soprattutto se farà giurisprudenza la sentenza emessa il 25 giugno scorso da una corte napoletana con la quale si è stabilito che un cittadino pachistano ha diritto al riconoscimento della protezione umanitaria ... Leggi su ilgiornale

