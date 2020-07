Profiling riparte dalla prima stagione su Giallo il 19 luglio, aspettando i nuovi episodi in prima tv (Di domenica 19 luglio 2020) In attesa della nona stagione che arriverà in autunno, Profiling riparte dalla prima stagione su Giallo: da domenica 19 luglio, il poliziesco francese ricomincia dai primi due episodi, trasmessi in replica in prima serata. La domenica è tradizionalmente la serata di Profiling su Giallo: il canale 38 del digitale terrestre la trasmette in prima tv in chiaro per l'Italia (dove va in onda anche in anteprima assoluta su Fox). Il 12 luglio si è conclusa l'ottava stagione della serie, la seconda con la nuova protagonista Juliette ... Leggi su optimagazine

