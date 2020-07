Praiano, progetto “Spiagge Sicure”: più vigili per una maggiore sicurezza (Di domenica 19 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCartelloni infirmativi sulle spiagge e più vigili urbani. Così, anche a Praiano, in Costiera amalfitana prende avvio il progetto “Spiagge Sicure – Estate 2020”. Grazie al finanziamento messo a disposizione dal Ministero degli Interni, per il tramite della Prefettura di Salerno, vengono attuate, con l’aiuto della Polizia Locale una serie di iniziative volte, da un lato a prevenire e contrastare l’abusivismo commerciale e la vendita di prodotti contraffatti, e dall’altro a fornire, soprattutto in riferimento ai comportamenti da tenere contro la diffusione del Covid-19, concrete e valide soluzioni su come godere in totale sicurezza delle bellezze naturali della nostra Costa. Grazie all’inserimento di due nuovi ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Praiano progetto Praiano, progetto "Spiagge Sicure": più vigili per una maggiore sicurezza anteprima24.it Nelle Miniere di Capoliveri, terra di fuoco e fatica

Viaggio sotterraneo all'isola d'Elba: le Miniere di Capoliveri, un museo a cielo aperto Dalle acque cristalline che lambiscono l'Elba alle profondità dell'unica galleria sotterranea dell'Isola, dalle ...

In un clic la mappa dei sentieri per il trekking più belli d'Italia

AGI - C'è un'Italia bellissima da scoprire, camminando o virtualmente, restando incantati dalle meraviglie che la penisola regala. Dal cuore dell’Appennino con il cammino delle Terre Mutate, fino alla ...

Viaggio sotterraneo all'isola d'Elba: le Miniere di Capoliveri, un museo a cielo aperto Dalle acque cristalline che lambiscono l'Elba alle profondità dell'unica galleria sotterranea dell'Isola, dalle ...AGI - C'è un'Italia bellissima da scoprire, camminando o virtualmente, restando incantati dalle meraviglie che la penisola regala. Dal cuore dell’Appennino con il cammino delle Terre Mutate, fino alla ...