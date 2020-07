Pioli: "Il Milan si diverte e ora va centrata l'Europa" (Di domenica 19 luglio 2020) ANSA, - MilanO, 18 LUG - "Il Milan diverte? Soprattutto si sta divertendo, traspare da come i miei giocatori interpretano la partita e da come vivono gli allenamenti e tutti i momenti in cui stiamo ... Leggi su corrieredellosport

acmilan : ??? 'We’ll need a good performance on a technical level” ??? 'Servirà una prestazione importante a livello tecnico”… - FBiasin : Padre: 'Se dopo #Gattuso mandano via #Pioli pretendo di diventare amministratore delegato del #Milan: peggio non po… - tuttosport : #Pioli: '#Ibrahimovic mi ha detto qualcosa, ma non l'ho capito...' ??? ?? - milanelloman : RT @Gazzetta_it: Oggi in #primapagina sulla #gazzetta lo scatenato #Milan di #Pioli e il duello #scudetto tra #Juventus e #Inter https://t.… - KarimAl48562141 : RT @Gazzetta_it: Oggi in #primapagina sulla #gazzetta lo scatenato #Milan di #Pioli e il duello #scudetto tra #Juventus e #Inter https://t.… -