Mario Balotelli in Lega Pro? Ipotesi clamorosa: a 30 anni, il doppio salto all'indietro. "Contatti avviati": una fine inimmaginabile (Di domenica 19 luglio 2020) "Contatti avviati con Raiola". Per Mario Balotelli potrebbe essere quella di Como l'ultima spiaggia (del lago) di una carriera che 10 anni fa sembrava destinata a ben altri lidi e premi. A 30 anni, dopo una disastrosa stagione nel Brescia in Serie A (retrocessione quasi certa, rendimento ai minimi con 5 reti in 19 partite, addirittura fuori squadra anche per motivi fisici dopo il lockdown), il 30enne ex Inter, Milan e Liverpool pare essersi rassegnato a mettere da parte l'orgoglio, preferendo qualche club italiano di secondo livello rispetto a mete più esotiche. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i lariani che militano in Lega Pro, forti della nuova Proprietà indonesiana, sarebbero disposti a mettere sul piatto ... Leggi su liberoquotidiano

