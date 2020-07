L'immigrato nudo in mezzo alla strada, in centro: situazione fuori controllo (Di domenica 19 luglio 2020) Immigrati fuori controllo nell'Italia di Conte e Lamorgese. Un video (scabroso) pubblicato dal sito Tusciaweb riprende un uomo di colore completamente nudo intento a ballare lungo via delle Rose, a ridosso del centro storico di Tarquinia (Viterbo). "Attimi di imbarazzo e qualche risata, all'alba", scrive il sito. L'africano, "incurante delle auto di passaggio e vestito solamente con un paio di cuffie collegate a uno smartphone" ha intrattenuto i residenti e i passanti a cui non è rimasto che immortalare con i propri telefonini l'imprevisto e piuttosto deprimente spettacolino alla luce del sole. Poi, all'improvviso come è arrivato, l'uomo si è dileguato. Chiamateli i "fantasmi del Viminale". Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : immigrato nudo Tarquinia, immigrato nudo balla in strada in centro storico. Viminale, situazione fuori controllo Liberoquotidiano.it Tarquinia, straniero balla nudo in mezzo alla strada

Attimi di ilarità e sconcerto tra i passanti e i residenti di Tarquinia che si sono visti prima camminare, e poco dopo ballare davanti, un uomo completamente nudo con i gioielli in bella mostra. Il fa ...

Salvini: «Questo governo mette in pericolo l'Italia: si moltiplicano i casi di immigrati positivi al virus»

«Mentre aumentano gli sbarchi, con 8.087 arrivi dal primo gennaio 2020 al 10 luglio 2020 contro i 3.165 dello stesso periodo di un anno fa, si moltiplicano i casi di immigrati positivi al virus, Lampe ...

