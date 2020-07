Harry e Meghan Marke, sulla orme di Barack e Michelle Obama (Di domenica 19 luglio 2020) Meghan Markle e Harry mettono radici a Los Angeles e cercano nuovi modi per diventare finanziariamente indipendenti dalla famiglia reale. Il mese scorso, il Duca e la Duchessa di Sussex hanno sottoscritto un contratto di impegni con la Harry Walker Agency, la società con sede a New York che rappresenta clienti di alto profilo come Barack e Michelle Obama, Hillary e Bill Clinton e Oprah Winfrey. Da allora, la coppia ha preso parte a diversi impegni: se Harry è stato impegnato nel documentario sulla salute mentale insieme a Winfrey, Meghan si è unita a Hillary Clinton e a Michelle Obama per l’evento virtuale delle Nazioni Unite, Girl Up Leadership Summit, all’inizio della scorsa settimana. Leggi su vanityfair

