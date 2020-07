Genoa-Lecce 2-1 Calcio serie A (Di domenica 19 luglio 2020) Il Lecce ha calciato alto un campionato. Quintultima giornata della serie A di Calcio: Genoa-Lecce. Liguri al quartultimo posto, un punto in più della formazione pugliese terzultima. Insomma, autentico spareggio salvezza. Settimo minuto: gol di Sanabria, vantaggio dei rossoblu di casa. Quarantesimo minuto: rigore per il Lecce. Tiro di Mancosu, palla sopra la traversa. Quarto d’ora della ripresa: rete di Mancosu, pareggio Leccese. A nove minuti dal termine, tiro da lontano: rimpallo sulla schiena del portiere salentino, gol. Finale: Genoa-Lecce 2-1. In classifica, Genoa con quattro punti di vantaggio dei liguri sui pugliesi. L'articolo Genoa-Lecce 2-1 <span ... Leggi su noinotizie

Gazzetta_it : Gol! Genoa - Lecce 2-1, autorete di Gabriel (LEC) - Gazzetta_it : Gol! Genoa - Lecce 1-1, rete di Mancosu M. (LEC) - SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - Victormash17 : RT @SuperSportBlitz: #SerieA – Results: Napoli 2-1 Udinese Brescia 2-1 SPAL Genoa 2-1 Lecce Fiorentina 2-0 Torino #SSFootball - Boboj29 : Genoa 2 Lecce 1 ,il Lecce meritava un pareggio Brescia 2 Spal 1 , Spal in vantaggio ma poi e' calata la nebbia Napo… -