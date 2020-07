Elettra Lamborghini, folla di giovanissimi per un selfie in spiaggia: interviene la sicurezza (Di domenica 19 luglio 2020) Elettra Lamborghini raduna sempre grandi masse di persone, soprattutto giovanissimi, disposti a tutto per un selfie con lei. È successo anche stamattina a Otranto, in Puglia, dove la giovane ereditiera si è concessa una giornata al mare. In spiaggia decine di ragazzi hanno circondato l’ombrellone della Lamborghini, nel tentativo di strappare un selfie all’astro nascente del reggaeton italiano. Elettra, da sempre molto disponibile con i fan, ha deciso di accontentarli, ma è stato necessario l’intervento della sicurezza per evitare che la cantante venisse letteralmente “travolta” dall’affetto dei ragazzi. Nei video pubblicati nelle storie Instagram della ... Leggi su attualitavip.myblog

