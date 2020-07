Bari, usata per la prima volta la culla termica della Chiesa, Don Ruccia: 'Una nuova nascita per quel bambino' (Di domenica 19 luglio 2020) Don Antonio Ruccia aveva fatto installare la culla termica nella Chiesa di San Giovanni Battista a Bari sei anni fa ma fino a quel momento nessuno l'aveva usata. Da una parte può sembrare una buona ... Leggi su globalist

A Bari un neonato è stato lasciato in chiesa ... attivata il 24 giugno del 2014 e oggi per la prima volta è stata usata". "Mi creda – sempre Don Antonio Ruccia -, vedere quella vita ...