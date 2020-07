Bari, trovato neonato nella culla termica di una chiesa. Accanto a lui un biglietto dei genitori (Di domenica 19 luglio 2020) Un neonato è stato trovato questa mattina nella culla termica della chiesa di San Giovanni Battista, a Bari. Il sistema, installato proprio per permettere di lasciare un bambino in condizioni di sicurezza, ha avvertito il parroco, don Antonio Ruccia. Accanto al piccolo un biglietto con la data di nascita – 10 luglio 2020 – l’indicazione del nome “Luigi” e un messaggio dei genitori biologici: “Mamma e papà ti ameranno per sempre”. Il sacerdote ha ricevuto la chiamata intorno alle 8:15. “Ero emozionato perché sapevo cosa significava”. A quel punto ha allertato il 118 e il reparto di neonatologia del Policlinico di ... Leggi su ilfattoquotidiano

