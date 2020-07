Usa: è morto John Lewis, icona dei diritti civili (Di sabato 18 luglio 2020) Si è spento all'età di 80 anni John Lewis, difensore pacifista dei diritti civili che marciò con Martin Luther King ed è stato un deputato per decenni. Lo ha annunciato la Camera dei Rappresentanti. "... Leggi su tg.la7

Corriere : Usa: morto John Lewis, pioniere dei diritti civili degli afroamericani - Agenzia_Italia : Usa: è morto John Lewis, titano dell'attivismo per i diritti civili - Agenzia_Ansa : Usa, morto icona dei diritti civili John Lewis - thomasschael : RT @Agenzia_Ansa: Usa, morto icona dei diritti civili John Lewis - IliaVerrocchi : Usa: morto John Lewis, pioniere dei diritti civili degli afroamericani @corriere -

Ultime Notizie dalla rete : Usa morto

"L'America piange la morte di uno dei più grandi eroi della sua storia", così Nancy Pelosi, portavoce della Camera dei rappresentanti Usa, annuncia la scomparsa di John Lewis. L'attivista per la non v ...È morto John Lewis, attivista per la non violenza e i diritti civili negli Stati Uniti che marciò anche al fianco di Martin Luther King. Aveva 80 anni. Lo rende noto la Camera dei rappresentanti Usa, ...