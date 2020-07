Una canzone per le donne vittime degli amori tossici: il “Bye Bye” di Anna Capasso (video) (Di sabato 18 luglio 2020) Musica leggera da ascoltare, ma forte, pesante, utile, se la si vuole mettere a disposizione di una giusta causa, come quella delle donne, dell’amore vero, contro la prepotenza che spesso un rapporto “tossico” può generare, fino a conseguenze talvolta drammatiche. Si balla, si sorride, con ironia, nel nuovo singolo di Anna Capasso, ma si riflette anche sul tema delle relazioni tossiche, in cui uno dei partner è succube dell’atteggiamento narcisistico dell’altro. L’artista napoletana, in “Bye bye”, invita gli ascoltatori a slegarsi da tali situazioni e ad allontanare le persone negative dalla loro vita. “Bye bye” da scaricare e vedere su youtube Da ieri il pezzo è disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “Bye ... Leggi su secoloditalia

RadioItalia : 'Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile...' 'Pensa' di Fabriz… - Minthaen : non ce ne frega una minchia. Se non vi piace una canzone, stop, finisce lì. Se poi ci volete stremmare gli album al… - _DoIEvenExist : Non ho manco voglia di fare un elenco però già solo sul tema del terrorismo bomba non bomba di venditti è 384950272… - markaraci : @Apndp Sarà anomalo per alcuni, ma la ritengo un’ottima mossa di comunicazione. Con le dovute proporzioni, Jay-Z e… - lilithsmood : RT @ImHere63936936: APPLAUSI RAGÀ SE LI MERITANO PER AVER SCRITTO UNA CANZONE COSÌ IN 30 MINUTI #RADIO105IsOverParty -

Ultime Notizie dalla rete : Una canzone Una canzone di Sufjan Stevens Il Post Francesco Monte si svela: la musica, secondo Gf Vip e l’amore per Isabella

Durante il lockdown poi è nata l’idea di scrivere una canzone e ha preso vita Siamo già domani. Per lui stare nello studio di registrazione è un divertimento e anche un’emozione immensa, per questo ...

Cursed: la canzone di Katherine Langford per la serie

Con l’arrivo di Cursed in streaming, Netflix ha pubblicato il video ufficiale della canzone ufficiale della serie, I could be your king, direttamente dalla protagonista della serie Katherine Langford.

Durante il lockdown poi è nata l’idea di scrivere una canzone e ha preso vita Siamo già domani. Per lui stare nello studio di registrazione è un divertimento e anche un’emozione immensa, per questo ...Con l’arrivo di Cursed in streaming, Netflix ha pubblicato il video ufficiale della canzone ufficiale della serie, I could be your king, direttamente dalla protagonista della serie Katherine Langford.