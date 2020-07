Tav, 100 bombe carta a corteo in Valle di Susa: ferito un agente (Di sabato 18 luglio 2020) commenta Momenti di tensione in Valle di Susa nel corso di un corteo No Tav. Circa 300 manifestanti hanno lanciato un centinaio di bombe carta nei paraggi del cantiere di Chiomonte. La polizia, che ha ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Tav, 100 bombe carta a corteo in Valle di Susa: ferito un agente #notav - liberadidonna1 : RT @MediasetTgcom24: Tav, 100 bombe carta a corteo in Valle di Susa: ferito un agente #notav - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Tav, 100 bombe carta a corteo in Valle di Susa: ferito un agente #notav - rep_torino : No Tav, via alla 'tre giorni di lotta' in Val di Susa: assalto al cantiere, 100 bombe carta e poliziotto ferito [di… - Notiziedi_it : Val di Susa, tensioni al corteo No Tav: lanciate 100 bombe carta, ferito un agente -