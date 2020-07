Setti: "Juric rimane al Verona? Spero, ma non lo so" (Di sabato 18 luglio 2020) Verona - "Se Juric resterà sulla nostra panchina? Fino a quando non c'è la firma non lo sappiamo. Il mister è stato un valore aggiunto, la speranza è quella di continuare insieme" . Il presidente dell'... Leggi su corrieredellosport

AnsaVeneto : Setti, Juric rimane al Verona? Lo spero, ma non so. 'Tecnico sta facendo sue valutazioni, noi abbiamo dei parametri… - TUTTOJUVE_COM : Setti: 'Juric rimane al Verona? Lo spero, ma non so' - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ?????#Verona, le ultime sul futuro di #Juric ??#CMITmercato - sportli26181512 : Setti: 'Juric rimane al Verona? Spero, ma non lo so': Il presidente: 'Il tecnico sta facendo le sue valutazioni, no… - clikservernet : Setti: “Juric? Sta facendo le sue valutazioni. Finché non c’è la firma non sappiamo se resta” -