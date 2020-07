Serie A: Verona-Atalanta 1-1 (Di sabato 18 luglio 2020) ANSA, - Verona, 18 LUG - Il Verona ferma l'Atalanta: finisce 1-1, 0-0, l'anticipo al Bentegodi della 34/a giornata della Serie A. Con il pareggio la squadra di Gasperini, a 71 punti, aggancia al ... Leggi su corrieredellosport

