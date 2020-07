Niente intesa in Puglia. Crimi conferma Laricchia candidata M5S. Respinta l’offerta di Emiliano. “Serve una vera inversione di rotta” (Di sabato 18 luglio 2020) C’è un’evidente convergenza, dopo il caso Autostrade, tra Pd e Cinque Stelle. Ed è su ArcerlorMittal. “Dopo Alitalia e Aspi, ci si impegni sul dossier Ilva”, ha dichiarato, qualche giorno fa, il numero uno del Pd Nicola Zingaretti indicando la via di “un grande polo siderurgico per l’acciaio green”. A parlare di decarbonizzazione dell’area di Taranto è stato anche il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, sostenendo la necessità di una svolta green dell’acciaieria. E tutto il M5S viaggia compatto su questa strada. Una sintonia di intenti tra le due forze politiche che non sfugge al governatore pugliese Michele Emiliano, in corsa per mantenere la guida della Regione. “Abbiamo vinto una battaglia straordinaria perché ciò che si sta facendo per l’ex ... Leggi su lanotiziagiornale

