Manetti Bros.: "Diabolik, l'uscita del film a Natale è un rischio necessario" (Di domenica 19 luglio 2020) Diabolik e i Manetti Bros all'UltraPop Festival: si parla dell'uscita del film a Natale, in un periodo che di solito è riservato alle commedie, non certo ai cinecomic: 'Un rischio necessario'. Un cinecomic italiano a Natale? Ne abbiamo parlato al nostro Ultrapop Festival con i Manetti Bros., in merito all'argomento dei film di genere in Italia. E ci hanno raccontato perché ha senso aver proposto il loro prossimo film, Diabolik, e sia, anzi, un rischio necessario. Dopo aver discusso con i Manetti Bros.,Antonio Manetti e Marco ... Leggi su movieplayer

Manetti Bros: come misurarsi col cinema di genere e vivere felici

La passione dei Manetti Bros è cosa nota. I due fratelli romani cresciuti a pane, fumetti e B movie - come in un bizzarro mash-up tra i fratelli Coen e Quentin Tarantino - hanno fatto della ...

La passione dei Manetti Bros è cosa nota. I due fratelli romani cresciuti a pane, fumetti e B movie - come in un bizzarro mash-up tra i fratelli Coen e Quentin Tarantino - hanno fatto della ...