La priorità per Autostrade è abbassare i pedaggi | dice Di Maio

AGI - Per lo Stato azionista di Autostrade la priorità è ridurre i pedaggi, ribadisce il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Abbiamo vinto il primo tempo di questa delicata partita entrando con lo Stato dentro Aspi e togliendo ai Benetton la gestione di Autostrade", afferma in un post su Facebook. "Adesso però - aggiunge - c'è un secondo tempo da giocare, fondamentale. Dobbiamo abbassare le tariffe e mettere in sicurezza le nostre Autostrade. È la priorità di uno Stato che non pensa ai profitti ma a tutelare i propri cittadini", ha aggiunto.

