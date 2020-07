La partita sul Recovery Fund si complica. Conte: “Siamo in una fase di stallo: si sta rivelando più complicato del previsto. Serve una risposta pronta, collettiva e robusta” (Di domenica 19 luglio 2020) Accordo ancora lontano al Consiglio Ue. Seconda giornata del vertice decisamente intensa, con le trattative per il Recovery Fund che si sono infiammate viste le diverse vedute dei Paesi, in particolare di quelle frugali. Per provare a ridurre le distanze nel negoziato, si è partiti ieri mattina con un Consiglio più ristretto, al quale hanno partecipato solo in sette: la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente francese Emmanuel Macron, il premier italiano Giuseppe Conte, quello spagnolo Pedro Sanchez e il primo ministro olandese Mark Rutte, il presidente del Consiglio Ue Charles Michel e la presidente della Commissione Ursula Von Der Leyen. La situazione, però, non ha visto alcuna accelerazione, finché Michel, con l’obiettivo di sbloccare le trattative una volta per tutte, ha messo sul tavolo ... Leggi su lanotiziagiornale

