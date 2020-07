Inter, Conte e gli infortuni: «Mi hanno fatto soffrire» (Di sabato 18 luglio 2020) Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato alla vigilia della partita contro la Roma Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma. Tra gli argomenti toccati, anche i tanti infortuni capitati in stagione ai nerazzurri. ATTACCO E CENTROCAMPO – «C’è una contingenza avuta fino dall’inizio del campionato: abbiamo avuto l’infortunio grave alla caviglia di Sanchez per 4-5 mesi. E anche in mezzo al campo purtroppo è stata un’annata tormentata per via di alcuni infortuni ripetuti: penso a Sensi, l’abbiamo avuto per pochissimo tempo. Penso anche all’infortunio traumatico di Gagliardini e di Barella. Vecino ha ... Leggi su calcionews24

