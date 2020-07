In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Luglio: L’ultima battaglia. I “frugali” del Nord vogliono dimezzare il “recovery” e rutte dettarci le riforme (Di domenica 19 luglio 2020) Consiglio europeo – Negoziato nella notte L’asse del Nord vuole dimezzare il Recovery Fund: si tratta ancora Si fa notte. Anche ieri i leader riuniti al Consiglio europeo, il primo dal vivo dopo le videoconferenze del lockdown, non sono riusciti a trovare un accordo e, mentre Il Fatto va in stampa, continuano a trattare su quale risposta comune dare alla più grave recessione in tempo di pace della storia. Come al solito, … di Fq Sambuca olandese di Marco Travaglio A Bruxelles non Giuseppe Conte, ma l’Italia intera combatte una guerra per la vita o la morte sul Recovery Fund. Al suo fianco c’è la gran parte dei paesi Ue, con tutti gli altri più grandi e influenti: Germania, Francia e Spagna. E questo sia per i rapporti diplomatici intessuti da Conte, forte degli alti ... Leggi su ilfattoquotidiano

Tra i molti aspetti incongrui di questa estate pandemica c’è il caso veramente singolare del Pd napoletano. Un partito in cui quello che formalmente si chiama appunto Pd raccoglie in realtà una fazion ...

È braccio di ferro al vertice europeo tra Italia e Spagna da una parte ed i Paesi frugali dall'altra sugli aiuti europei. Nonostante la maxi-maratona negoziale a Bruxelles, sono ancora molti i nodi da ...

