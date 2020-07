Giulia de Lellis e Andrea Damante: in arrivo il primo bebè? (Di sabato 18 luglio 2020) Protagonisti incontrastati dei social ma anche del gossip da quando sono tornati insieme Giulia de Lellis e Andrea Damante continuano a far parlare di loro. Dopo essersi ritrovati nonostante una relazione finita in seguito a tradimenti e presunta infedeltà dell’ex tronista palesemente raccontata dall’influencer in un libro “Le corna stanno bene con tutto” campione di vendite, la coppia di vip è di nuovo felicemente innamorata. Si parla di loro anche in merito ad una presunta dolce attesa dell’influencer, nonostante i tanti progetti in ballo e una presunta partecipazione della De Lellis al prossimo Grande Fratello Vip nel ruolo d’opinionista al posto di Wanda Nara i followers della coppia apprezzerebbero una gravidanza di Giulia. A ... Leggi su quotidianpost

